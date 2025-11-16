Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові здійснюється лише за попередньою реєстрацією.

Триває соціальна ініціатива, спрямована на підтримку донорів крові, в рамках проєкту рохдають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Кінза Харків".

Щоп’ятниці всі охочі донори мають змогу отримати продуктові набори від Благодійного фонду Вікторії Кінзбурської «Кінза Харків». Ця акція покликана висловити вдячність людям, які своєю добротою та небайдужістю щодня рятують життя інших.

Цього тижня благодійну допомогу отримали 41 мешканець Харкова. Організатори наголошують, що для них ці продуктові набори — не просто матеріальна підтримка, а передусім можливість подякувати донорам за їхню безцінну місію. Кожен набір є символом вдячності та підтримки, адже донори — це люди, завдяки яким з’являється шанс на життя у найскладніших ситуаціях.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові здійснюється лише за попередньою реєстрацією. Охочі отримати допомогу можуть заповнити коротку онлайн-форму, розміщену за спеціальним посиланням.

Після опрацювання заявок представники фонду зв’яжуться з кожним учасником, щойно з’явиться можливість передати продуктові набори.

Для отримання допомоги необхідно мати при собі оригінал або засвідчену копію довідки про здачу крові, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (РНОКПП). Варто зазначити, що набори видаються виключно особисто донорам, які підтвердили свою участь у програмі.

Організатори щиро дякують кожному донору за врятовані життя, за прояв людяності, доброти та жертовності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.