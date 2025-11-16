Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове осуществляется только по предварительной регистрации.

Продолжается социальная инициатива, направленная на поддержку доноров крови, в рамках проекта расплачиваются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Кинза Харьков".

Каждую пятницу все желающие доноры могут получить продуктовые наборы от Благотворительного фонда Виктории Кинзбурской «Кинза Харьков». Эта акция призвана выразить благодарность людям, которые своей добротой и неравнодушием ежедневно спасают жизнь других.

На этой неделе благотворительную помощь получил 41 житель Харькова. Организаторы подчеркивают, что для них эти продуктовые наборы — не просто материальная поддержка, а прежде всего, возможность поблагодарить доноров за их бесценную миссию. Каждый набор является символом благодарности и поддержки, ведь они – это люди, благодаря которым появляется шанс на жизнь в самых сложных ситуациях.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове осуществляется только по предварительной регистрации. Желающие получить помощь могут заполнить короткую онлайн-форму, размещенную по специальной ссылке.

После обработки заявок представители фонда свяжутся с каждым участником, как только появится возможность передать продуктовые наборы.

Для получения помощи необходимо иметь при себе оригинал или заверенную копию справки о сдаче крови, паспорте гражданина Украины и идентификационном коде (РНОКПП). Следует отметить, что наборы издаются исключительно лично донорам, подтвердившим свое участие в программе.

Организаторы искренне благодарят каждого донора за спасенные жизни, за проявление человечности, доброты и жертвенности.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.