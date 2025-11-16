Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спричинене сезонним зниженням врожаю.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області у листопаді 2025 року вже впливає на витрати домогосподарств, повідомляє Politeka.

Зростання торкнулося основних харчів, змушуючи покупців уважніше планувати покупки.

Найбільше подорожчали овочі. Так, середня вартість помідорів досягла 128 гривень за кілограм, що на 50 грн більше, ніж у жовтні. У торговельних мережах ціни різняться: Auchan — 119,90 грн, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, Novus — 139 гривень.

Крупи збільшилися у вартості менш помітно. Рис довгий пропарений у середньому коштує 53,43 гривні за кілограм, що на 1,8 грн дорожче порівняно з минулим місяцем. У супермаркетах розцінки відрізняються: Auchan — 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочні продукти також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продаються по 38,13 грн, а масло «Яготинське» 73% 200 г у середньому коштує 115 гривень. Ціни в мережах трохи різняться: Metro — 116,48, Auchan — 114,60, Novus — 114.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спричинене сезонним зниженням врожаю, підвищенням логістичних витрат та ростом закупівельних цін. Найбільше відчувається воно на овочеві культури, тоді як крупи і молочні товари дорожчають поступово.

Місцеві жителі також відзначають, що продуктовий кошик став коштувати значно більше, ніж раніше. Експерти радять українцям порівнювати розцінки у різних магазинах, планувати покупки та користуватися акційними пропозиціями, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

