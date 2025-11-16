Графік відключення світла в Одеській області на 17 листопада розроблено для проведення планових ремонтних робіт на лініях електропередач.

Графік відключення світла в Одеській області заплановано на 17 листопада, повідомляє Politeka.

За інформацією Великодолинської селищної ради, роботи триватимуть із 08:00 до 20:00 у кількох населених пунктах району.

У селі Великодолинське без світла залишаться жителі масивів Лінія 1–14 та Лінія 1а–9 у різних частинах селища. Також обмеження стосуватимуться дачних товариств «Великодолинське-1» і «Великодолинське Схід».

У селі Молодіжне відключення торкнеться вулиць Лінія 0–4, а також окремих ділянок селища «Степовий» та СК «Сонячний». На території селища Великодолинське ремонти проводитимуться на вулиці Ольгіївська та в дачному кооперативі «Сатурн».

Місцева рада рекомендує мешканцям завчасно підготуватися до тимчасової відсутності електрики: зарядити гаджети, запастися ліхтарями та перевірити електроприлади. Після завершення робіт подачу відновлять у повному обсязі.

Окрім зарядки гаджетів і підготовки ліхтариків, жителям варто також заздалегідь відключити електроприлади, щоб уникнути перенавантажень і пошкоджень. Корисно запастися питною водою, особливо якщо водопостачання залежить від електричних насосів, а також підготувати теплий одяг або ковдри на випадок холоду. Якщо в домі є люди з особливими потребами, ліки або медичне обладнання, потрібно переконатися, що їх робота не постраждає від відключення.

