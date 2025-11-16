График отключения света в Одесской области на 17 ноября был разработан для проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередач.

График отключения света в Одесской области намечен на 17 ноября, сообщает Politeka.

По информации Великодолинского поселкового совета, работы продлятся с 08:00 до 20:00 в нескольких населенных пунктах района.

В селе Великодолинское без света останутся жители массивов Линия 1-14 и Линия 1а-9 в разных частях поселка. Также ограничения будут касаться дачных обществ «Великодолинское-1» и «Великодолинское Восток».

В селе Молодежное отключение коснется улиц Линия 0–4, а также отдельных участков поселка «Степной» и СК «Солнечный». На территории поселка Великодолинское ремонты будут проводиться на улице Ольгиевской и в дачном кооперативе «Сатурн».

Местный совет рекомендует жителям заранее подготовиться к временному отсутствию электричества: зарядить гаджеты, запастись фонарями и проверить электроприборы. После завершения работ подачу возобновят в полном объеме.

Кроме зарядки гаджетов и подготовки фонариков, жителям следует также заранее отключить электроприборы во избежание перегрузок и повреждений. Полезно запастись питьевой водой, особенно если водоснабжение зависит от электрических насосов, а также подготовить тёплую одежду или одеяла на случай холода. Если в доме есть люди с особыми потребностями, лекарства или медицинское оборудование, следует убедиться, что их работа не пострадает от отключения.

График отключения света в Одесской области на 17 ноября был разработан для проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередач, что обеспечит стабильность функционирования сетей в будущем.

