Графік відключення світла в Полтавській області на 17 листопада передбачає тимчасові перерви в електропостачанні для мешканців численних населених пунктів Лубенського району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чорнухинська територіальна громада. Час відключень різниться залежно від локації: більшість робіт заплановано з 08:00 до 16:30–17:00. Причина – технічне обслуговування та капітальний ремонт електромереж.

Населені пункти та вулиці, де можливі знеструмлення:

Кізлівка – вул. Загорянська (б. 65–87, 92, 96, 106–116), пров. Шкільний (б. 4–16), вул. Центральна (б. 68, 72),

– вул. Загорянська (б. 65–87, 92, 96, 106–116), пров. Шкільний (б. 4–16), вул. Центральна (б. 68, 72), Грушківка – вул. Заярівська (б. 1–23), Лесі Українки (б. 2–25а), Олексія Припутня (б. 6–41а), Перемоги (б. 1–28),

– вул. Заярівська (б. 1–23), Лесі Українки (б. 2–25а), Олексія Припутня (б. 6–41а), Перемоги (б. 1–28), Лутайка – вул. Вишнева (б. 2–35), Миру (б. 1–8А), Набережна (б. 3–15), Свободи (б. 1–24), Сергія Сороки (б. 1–45), Шкільна (б. 1–20),

– вул. Вишнева (б. 2–35), Миру (б. 1–8А), Набережна (б. 3–15), Свободи (б. 1–24), Сергія Сороки (б. 1–45), Шкільна (б. 1–20), Польове – вул. Польова (б. 1–81),

– вул. Польова (б. 1–81), Саївка – вул. Вячеслава Лисенка (б. 1–46б), Левадська (б. 1–27), Набережна (б. 1–12),

– вул. Вячеслава Лисенка (б. 1–46б), Левадська (б. 1–27), Набережна (б. 1–12), Сербинівка – вул. Братів Криворучків (б. 2–97), Вишнева (б. 1–63В), Миру (б. 4, 24), Козацька (б. 2–18), пров. Медичний (б. 1–8),

– вул. Братів Криворучків (б. 2–97), Вишнева (б. 1–63В), Миру (б. 4, 24), Козацька (б. 2–18), пров. Медичний (б. 1–8), Слободо-Петрівка – вул. Миру (б. 19Е), Польова, Садова, Свободи, Шевченка, Руслана Мороза (б. 2–61),

– вул. Миру (б. 19Е), Польова, Садова, Свободи, Шевченка, Руслана Мороза (б. 2–61), Гільці – вул. Костівська (б. 1–15), Чорнухинська (б. 15–21), Шевченка (б. 16–39), Шкільна (б. 24),

– вул. Костівська (б. 1–15), Чорнухинська (б. 15–21), Шевченка (б. 16–39), Шкільна (б. 24), Білоусівка – вул. Мележика (б. 1–18, пров. Мележика1 б.1–2), Мизівська (б. 1–4), Шевченка (б. 1–10).

Графік відключення світла в Полтавській області на 17 листопада дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися: зарядити техніку, організувати альтернативне освітлення та спланувати домашні справи. Енергетики радять враховувати точний час відключення у своєму районі, щоб мінімізувати незручності.

