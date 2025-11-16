График отключения света в Полтавской области на 17 ноября разрешает жителям заранее подготовиться.

График отключения света в Полтавской области на 17 ноября предусматривает временные перерывы в электроснабжении жителей многочисленных населенных пунктов Лубенского района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Чернухинская территориальная община. Время отключения зависит от локации: большинство работ запланировано с 08:00 до 16:30–17:00. Причина – техническое обслуживание и капитальный ремонт электросетей.

Населенные пункты и улицы, где возможно обесточивание:

Козловка – ул. Загорянская (б. 65-87, 92, 96, 106-116), пер. Школьный (б. 4-16), ул. Центральная (б. 68, 72),

– ул. Загорянская (б. 65-87, 92, 96, 106-116), пер. Школьный (б. 4-16), ул. Центральная (б. 68, 72), Грушковка – ул. Заяровская (б. 1–23), Леси Украинки (б. 2–25а), Алексея Припутная (б. 6–41а), Победы (б. 1–28),

– ул. Заяровская (б. 1–23), Леси Украинки (б. 2–25а), Алексея Припутная (б. 6–41а), Победы (б. 1–28), Лутайка – ул. Вишневая (б. 2–35), Мира (б. 1–8А), Набережная (б. 3–15), Свободы (б. 1–24), Сергея Сороки (б. 1–45), Школьная (б. 1–20),

– ул. Вишневая (б. 2–35), Мира (б. 1–8А), Набережная (б. 3–15), Свободы (б. 1–24), Сергея Сороки (б. 1–45), Школьная (б. 1–20), Полевое – ул. Полевая (б. 1-81),

– ул. Полевая (б. 1-81), Саевка – ул. Вячеслава Лысенко (б. 1–46б), Левадская (б. 1–27), Набережная (б. 1–12),

– ул. Вячеслава Лысенко (б. 1–46б), Левадская (б. 1–27), Набережная (б. 1–12), Сербиновка – ул. Братьев Криворучков (б. 2–97), Вишневая (б. 1–63В), Мира (б. 4, 24), Казацкая (б. 2–18), пер. Медицинский (б. 1-8),

– ул. Братьев Криворучков (б. 2–97), Вишневая (б. 1–63В), Мира (б. 4, 24), Казацкая (б. 2–18), пер. Медицинский (б. 1-8), Слободо-Петровка – ул. Мира (б. 19Е), Полевая, Садовая, Свободы, Шевченко, Руслана Мороза (б. 2–61),

– ул. Мира (б. 19Е), Полевая, Садовая, Свободы, Шевченко, Руслана Мороза (б. 2–61), Гильцы – ул. Костовская (б. 1–15), Чернухинская (б. 15–21), Шевченко (б. 16–39), Школьная (б. 24),

– ул. Костовская (б. 1–15), Чернухинская (б. 15–21), Шевченко (б. 16–39), Школьная (б. 24), Белоусовка – ул. Мележика (б. 1–18, пер. Мележика1 б.1–2), Мизовская (б. 1–4), Шевченко (б. 1–10).

График отключения света в Полтавской области позволяет жителям заранее подготовиться: зарядить технику, организовать альтернативное освещение и спланировать домашние дела. Энергетики советуют учитывать точное время отключения в своем районе, чтобы минимизировать неудобства.

