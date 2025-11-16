Дефіцит продуктів у Чернігівській області спричинив зменшення вибору товарів на ринках і в торгових мережах, а також став причиною підвищення вартості сезонної продукції, особливо фруктів, повідомляє Politeka.

Найпомітніше подорожчали груші — частину врожаю знищили весняні морози. Через погодні ризики фермери та садівники зазнали значних втрат, що позначилося на обсягах місцевої продукції.

За оцінками експертів, гуртові ціни на груші зросли з 50 до 70 гривень за кілограм, тоді як у роздрібі вартість сягнула близько 78 гривень. Виробники пояснюють це збільшенням витрат на добрива та засоби захисту рослин, які подорожчали майже на третину.

Аграрії зазначають, що намагаються втримати стабільні розцінки, але дефіцит продуктів у Чернігівській області обмежує можливості для зниження вартості. Через фінансові труднощі частина господарств продає врожай одразу після збору, не маючи ресурсів для тривалого зберігання.

У магазинах дедалі частіше з’являються імпортні фрукти з Іспанії, Нідерландів, Еквадору та Південної Африки. Аналітики прогнозують, що ціни на сезонні товари залишатимуться високими принаймні до кінця року, якщо погодні умови не покращаться.

Також у Київській області дорожчає їжа. За інформацією столичного статистичного управління, ціни на макаронні вироби зросли на 3,9%, що значно перевищує підвищення вартості хліба на 0,8%.

Щодо фруктів, то ціни на лохину впали до 150-300 за кілограм, тоді як малина подорожчала від 160 до 200. Асортимент раннього яблука та груші розширюється, середня цінник коливається від 15 до 90 грн.

