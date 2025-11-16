Дефицит продуктов в Черниговской области повлек за собой уменьшение выбора товаров на рынках и в торговых сетях, а также стал причиной повышения стоимости сезонной продукции, особенно фруктов, сообщает Politeka.

Наиболее заметно подорожали груши — часть урожая уничтожили весенние морозы. Из-за погодных рисков фермеры и садоводы понесли значительные потери, что сказалось на объемах местной продукции.

По оценкам экспертов, оптовые цены на груши выросли с 50 до 70 гривен за килограмм, в то время как в рознице стоимость составила около 78 гривен. Производители объясняют это увеличением расходов на удобрения и средства защиты растений, которые подорожали почти на треть.

Аграрии отмечают, что пытаются удержать стабильные расценки, но дефицит в Черниговской области ограничивает возможности для снижения стоимости. Из-за финансовых затруднений часть хозяйств продает урожай сразу после сбора, не имея ресурсов для длительного хранения.

В магазинах все чаще появляются импортные фрукты из Испании, Нидерландов, Эквадора и Южной Африки. Аналитики прогнозируют, что цены на сезонные товары будут оставаться высокими, по крайней мере, до конца года, если погодные условия не улучшатся.

Также в Киевской области дорожает продовольствие. По информации столичного статистического управления, цены на макаронные изделия выросли на 3,9%, что значительно превышает повышение стоимости хлеба на 0,8%.

Что касается фруктов, то цены на голубику упали до 150-300 за килограмм, в то время как малина подорожала от 160 до 200. Ассортимент раннего яблока и груши расширяется, средний ценник колеблется от 15 до 90 грн.

