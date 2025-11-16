Подорожание продуктов в Днепропетровской области в ноябре 2025 уже влияет на расходы домохозяйств, сообщает Politeka.

Рост затронул основные продукты, заставляя покупателей внимательнее планировать покупки.

Больше всего подорожали овощи. Так, средняя стоимость помидоров достигла 128 гривен за килограмм, что на 50 грн больше, чем в октябре. В торговых сетях цены отличаются: Auchan – 119,90 грн, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139 гривен.

Крупы увеличились в цене менее заметно. Рис длинный пропаренный в среднем стоит 53,43 гривны за килограмм, что на 1,8 грн дороже по сравнению с прошлым месяцем. В супермаркетах расценки отличаются: Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочные продукты тоже подорожали. Сливки "Простонаше" 10% объемом 200 мл продаются по 38,13 грн, а масло "Яготинское" 73% 200 г в среднем стоит 115 гривен. Цены в сетях немного отличаются: Metro – 116,48, Auchan – 114,60, Novus – 114.

Специалисты объясняют, что подорожание продуктов в Днепропетровской области вызвано сезонным снижением урожая, повышением логистических затрат и ростом закупочных цен. Больше всего ощущается оно на овощных культурах, тогда как крупы и молочные товары дорожают постепенно.

Местные жители также отмечают, что продуктовая корзина стала стоить гораздо больше, чем раньше. Эксперты советуют украинцам сравнивать расценки в разных магазинах, планировать покупки и пользоваться акционными предложениями, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.