Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Одессе и раскрыли детали.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Одессе и рассказали, чего следует ждать местным жителям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Одессе. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 17 числа: облачная пора продержится весь день. Осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха составит +15°C. 17 ноября, боясь нечистой силы, люди пытались никуда из дома не выходить. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то зима будет сухой.

Во вторник, 18.11: воздух прогреется до +14°C. С утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Среда, 19.11: пасмурная пора будет держаться до самого вечера. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого вечера. Температурные колебания от +5 до +9°C.

Четверг, 20 числа: весь день будет облачным. В течение дня температура будет держаться в пределах +8…+14°C. В этот день наблюдается стойкое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы. В этот день гололедица прогнозирует затяжные морозы.

В пятницу, 21.11: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +11…+17°C. Наши предки заметили, что в этот день ожидается снег. если день начинался туманом – на оттепели; а ясная погода – к предстоящей морозной зиме.

Суббота, 22.11: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без дождей. Температура будет колебаться от +9 до +15°C.

В воскресенье 23.11: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Температурные показатели от +8 до +13°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Одессе обещает прохладное время.

