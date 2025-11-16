Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все більш доступною, адже роботодавці відкриті до людей із життєвим досвідом.

Знайти роботу для пенсіонерів у Запоріжжі можна в різних сферах, повідомляє Politeka.

Сайт work.ua пропонує вакансії з приємними умовами і хорошою заплатнею.

Серед актуальних пропозицій - посада інженера-будівельника, фасадниак, оздоблювальника, бригадира або виконроба у компанії Стройбуд із зарплатою від 15 000 до 45 000.

Основні обов’язки: організація та контроль процесу утеплення і оздоблення фасадів, керування бригадою, розподіл завдань між працівниками та слідкування за дотриманням стандартів якості.

Також до завдань входить виконання внутрішніх ремонтів європейського рівня, контроль матеріалів і техніки безпеки та співпраця із замовниками та постачальниками для досягнення найкращого результату.

Для роботодавця важливі досвід від двох років у будівництві, активність, відповідальність та вміння вести проєкти до успішного завершення.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Запоріжжі - заправник або молодший оператор АЗС в OKKO із зарплатою 15 000 гривень, плюс чайові. Працівники заправляють автомобілі, консультують клієнтів щодо пального та супутніх товарів та підтримують чистоту обладнання і території АЗК.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування з першого дня, своєчасну виплату зарплати, відпустку та лікарняний, а також безкоштовне медичне страхування.

Також у компанії Олимп Авто є посада менеджера з продажу із зарплатою від 20 000 до 40 000. Це офісна робота для пенсіонерів у Запоріжжі, з графіком з 9:00 до 17:00 та двома вихідними на тиждень.

Основні обов’язки включають ведення клієнтської бази, активний пошук нових клієнтів, документальний супровід у 1С, виконання планових показників продажів, технічні консультації та ведення звітності.

