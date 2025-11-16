Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее, ведь работодатели открыты людям с жизненным опытом.

Найти работу для пенсионеров в Запорожье можно в разных областях.

Сайт work.ua предлагает вакансии с приятными условиями и хорошей оплатой.

Среди актуальных предложений - должность инженера-строителя, фасадника, отделщика, бригадира или прораба в компании Стройбуд с зарплатой от 15 000 до 45 000.

Основные обязанности: организация и контроль процесса утепления и отделки фасадов, управление бригадой, распределение задач между работниками и слежение за соблюдением стандартов качества.

Также в задачи входят выполнение внутренних ремонтов европейского уровня, контроль материалов и техники безопасности и сотрудничество с заказчиками и поставщиками для достижения наилучшего результата.

Для работодателя важны опыт от двух лет в строительстве, активность, ответственность и умение вести проекты к успешному завершению.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Запорожье – заправщик или младший оператор АЗС в OKKO с зарплатой 15 000 гривен, плюс чаевые. Работники заправляют автомобили, консультируют клиентов по топливу и сопутствующим товарам и поддерживают чистоту оборудования и территории АЗК.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство с первого дня, своевременную выплату зарплаты, отпуск и больничный, а также бесплатное медицинское страхование.

Также у компании Олимп Авто есть должность менеджера по продажам с зарплатой от 20 000 до 40 000. Это офисная работа для пенсионеров в Запорожье, с графиком с 9:00 до 17:00 и двумя выходными в неделю.

Основные обязанности включают в себя ведение клиентской базы, активный поиск новых клиентов, документальное сопровождение в 1С, выполнение плановых показателей продаж, технические консультации и ведение отчетности.

