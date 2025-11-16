Графік відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 17 по 23 листопада дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися.

Графік відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 17 по 23 листопада буде введено через профілактичні та термінові роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Така інформація розташована на офіційному сайті Запоріжобленерго.

17 листопада з 08:30 до 17:00 світла не буде на вулицях Акацієва, Архипа Куїнджі, Архітекторки Бельман, Бориса Грінченка, Гданська, Героїв 37-го батальйону, Голди Меїр, Григорія Вегмана, Зачиняєва, Карпатська, Кочубея, Марко Вовчок, Нечипора Дейкуна, Семеренка, Сергія Корольова, Сковороди, Тараса Бульби, Яворницького та в провулках Вовчий, Дніпрорудний, Спасівський, а також у с. Високогірне.

Того ж дня з 09:00 до 17:00 заплановані роботи на вул. Бодянського та на низці вулиць Анатолія Солов’яненка, Бочарова, Будинок відпочинку, Відмінна, Вогнетривна, Грузинська, Демократична, Дніпровські Пороги, Досягнень, Запорізьких вогнеборців, Зразкова, Історична, Культурна, Лассаля, Лейтенанта Шмідта, Лижна, Лісництво, Миру, Михайла Гончаренка.

Окрі того: Морфлотська, Набережна, Наскрізна, Наукове містечко, Незалежної України, Ніжинська, Оптимістична, Орільська, Очаківська, Павлоградська, Передова, Початкова, Причальна, Рекордна, Святоволодимирівська, Середня, Січ, Товариська, Університетська, Учительська, Фінальна, Футбольна, Чарівна, Човнова, Чудова, Яблучна та о. Хортиця.

18 числа роботи продовжаться з 08:30 до 17:00 на тих самих ділянках, а також додатково на бул. Шевченка, вул. Алмазна, Вознесенівська, Володимира Мономаха, Героїв полку "Азов", Гуцульський, Дмитра Вишневецького, Енергетична, Івана Гутніка-Залужного, Івана Огієнка, Котляревського, Медична, Мирослава Симчича, Молодіжна, Мрії, Нижньодніпровська, Нижня, Петра Сагайдачного, Петра Третяка, Пластова, Професора Толока, Ринкова, Сумська, Фінансова та інші.

19 числа планові знеструмлення триватимуть з 08:30 до 17:00 на вулицях Акацієва, Архипа Куїнджі, Архітекторки Бельман, Бориса Грінченка, Гданська, Героїв 37-го батальйону, Голди Меїр, Григорія Вегмана, Зачиняєва, Карпатська, Кочубея, Марко Вовчок, Нечипора Дейкуна, Семеренка, Сергія Корольова, Сковороди, Тараса Бульби, Яворницького, а також у провулках Вовчий, Дніпрорудний, Спасівський та у с. Високогірне.

Додатково того дня світло не буде на бул. Шевченка, вул. Алмазна, Анатолія Солов’яненка, Возз’єднання України, Володимира Мономаха, Вузівська, Героїв полку "Азов", Демократична, Зразкова, Космічна, Краєвидна, Мирослава Симчича, Молодіжна, Набережна, Орільська, Перемоги, Платона Майбороди, Причальна, Радіаторна, Райдужна, Ринкова, Санаторна, Фінансова, Фрезерна, Чудова, Чумаченка, Якова Пункіна та провулках Броварський.

20 числа ремонт триватиме з 08:30 до 17:00 на тих самих вулицях, що й раніше, включно з Акацієва, Архипа Куїнджі, Архітекторки Бельман, Бориса Грінченка, Гданська, а також на бул. Шевченка, Возз’єднання України, Леоніда Жаботинського, Патріотична, Чумаченка, Якова Пункіна.

21 числа світла не буде з 08:30 до 17:00 на тих же адресах, що й 17–20 листопада, включно з провулками Вовчий, Дніпрорудний, Спасівський та с. Високогірне.

Графік відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 17 по 23 листопада дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися: зарядити пристрої, перевірити холодильник, запастися водою та джерелами освітлення.

