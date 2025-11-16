График отключения света в Запорожской области на неделю с 17 по 23 ноября позволяет жителям заранее подготовиться.

График отключения света в Запорожье на неделю с 17 по 23 ноября будет введен из-за профилактических и срочных работ на сетях, сообщает Politeka.

Такая информация есть на официальном сайте Запорожьеоблэнерго.

17 ноября с 08:30 до 17:00 не будет света на улицах Акациева, Архипа Куинджи, Архитекторки Бельмана, Бориса Гринченко, Гданьска, Героев 37-го батальона, Голды Меир, Григория Вегмана, Зачиняева, Карпатской, Кочубеи, Марко Вовчок, Нечипора Дейкуна, Семеренко, Сергея Королева, Сковороды, Тараса Бульбы, Яворницкого и в переулках Вовчего, Днепрорудного, Спасовского, а также в селе Высокогорное.

В этот же день с 09:00 до 17:00 запланированы работы на улице. Бодянского и ряда улиц: Анатолия Соловьяненко, Бочарова, Дома отдыха, Отличная, Огнестойкая, Грузинская, Демократическая, Днепровских порогов, Достижений, Запорожских пожарных, Образцовая, Историческая, Культурная, Лассаля, Лейтенанта Шмидта, Лыжная, Лесная, Мира, Михаила Гончаренко.

Кроме того: Морского флота, Набережная, Крестовая, Научный городок, Независимой Украины, Нежинская, Оптимистическая, Орловская, Очаковская, Павлоградская, Передовая, Начальная, Причальная, Рекордная, Святволодимировская, Средняя, ​​Сечь, Товариская, Университетская, Учительская, Итоговая, Футбольная, Очаровательная, Корабельная, Чудесная, Яблочная и остров Хортица.

18 числа работы продолжатся с 08:30 до 17:00 на тех же участках, а также дополнительно на бульваре Шевченко, улице Алмазной, улице Вознесеновской, улице Владимира Мономаха, Героев Азовского полка, улице Гуцульского, улице Дмитрия Вишневецкого, улице Энергетической, Ивана Гутника-Залужного. Ивана Огиенко, ул. Котляревского, ул. Медицинская, ул. Мирослава Симчича, ул. Молодежная, ул. Мрия, ул. Нижнеднепровская, ул. Нижняя, ул. Петра Сагайдачного, ул. Петра Третьяка, ул. Пластова, ул. Профессора Толока, ул. Рынкова, ул. Сумская, ул. Финансовова и другие.

19 числа плановые отключения электроэнергии продлятся с 08:30 до 17:00 на Акациеве, Архипе Куинджи, Архитекторке Бельмане, Борисе Гринченко, Гданьске, Героях 37-го батальона, Голде Меир, Григории Вегмане, Зачиняеве, Карпатской, Кочубее, Марко Вовчок, Нечипоре Дейкуне, Семеренко, Сергея Королева, Сковороды, Тараса Бульбы, Яворницкого, а также в переулках Вовчего, Днепрорудного, Спасовского и в селе Высокогорное.

Кроме того, не будет электричества на бульваре Шевченко, ул. Алмазной, Анатолия Соловьяненко, Вознесенной Украины, Владимира Мономаха, Вузивской, Героев Азовского полка, Демократической, Зразковой, Космической, Краевидной, Мирослава Симчича, Молодежной, Набережной, Орильской, Победы, Платона. Майборода, Причальная, Радиатора, Райдунная, Рынкова, Санаторная, Финансовова, Фрезерная, Чудова, Чумаченко, Якова Пункина и Броварской переулки.

20-го числа ремонтные работы продлятся с 08:30 до 17:00 на тех же улицах, что и раньше, включая Акация, Архипа Куинджи, Архитекторку Бельмана, Бориса Гринченко, Гданьскую, а также на бульваре Шевченко, Вознесенской Украины, Леонида Жаботинского, Патриотической, Чумаченко, Якова Пункина.

21-го числа электроснабжения не будет с 08:30 до 17:00 по тем же адресам, что и 17–20 ноября, включая переулки Волчий, Днепрорудный, Спасовский и село Высокогорное.

График отключения света в Запорожье на неделю с 17 по 23 ноября позволяет жителям заранее подготовиться: зарядить устройства, проверить холодильник, запастись водой и источниками освещения.

