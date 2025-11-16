Сумська філія Газмережі просить усіх мешканців перекрити запірні пристрої через графіки відключення газу на тиждень з 17 по 23 листопада в Сумській області.

Через планові роботи введено графіки відключення газу на тиждень з 17 по 23 листопада в Сумській області, проте вони стосуються лише окремих населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Газмережі "Сумська філія".

Сумська філія «Газмережі» повідомила про низку тимчасових відключень газопостачання на території кількох громад області. Причиною є проведення газонебезпечних робіт.

Нижче наведено детальний графік відключення газу на тиждень з 17 по 23 листопада в Сумській області:

Дубовʼязівська громада

Роботи відбудуться 17.11.2025 року. Подачу припинять з 9:00 і відновлять після 17:00 цього ж дня.

Дубовʼязівська громада

Ще одна група населених пунктів цієї громади також потрапляє під тимчасові обмеження.

Газопостачання буде припинено в селах Салтикове, Тернівка та Рокитне. Роботи відбудуться з 9:00 18.11.2025 року до 17:00 того ж дня. У цей період спеціалісти проводитимуть необхідні технічні операції, що потребують повного перекриття блакитного палива.

Дубовʼязівська громада

У селі Шпотівка подачу газу буде зупинено з 9:00 19 листопада 2025 року до 17:00 того ж дня.

У селі Вʼязове роботи заплановані на 20.11.2025 року. Відключення розпочнеться о 9:00 і триватиме до 17:00.

Бочечківська громада

На території Бочечківської громади тимчасово обмежать подачу газу у двох населених пунктах.

У селі Козацьке роботи триватимуть з 9:00 21.11. 2025 року до 17:00 того ж дня. Протягом цього періоду газопостачання буде повністю припинене, що дозволить спеціалістам безпечно виконати заплановані технічні заходи.

У селі Бочечки тимчасове відключення газу відбудеться з 9:00 24 листопада 2025 року і до 17:00 цього ж дня. Під час робіт фахівці проведуть необхідні операції, спрямовані на забезпечення стабільної роботи мережі.

Сумська філія Газмережі просить усіх мешканців, чиї домогосподарства потрапляють під тимчасове відключення, обов’язково перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: морози знищили сади, з чим виникла важка ситуація.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: стартувала програма підтримки літніх людей.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Сумській області: хто зможе їздити безкоштовно.