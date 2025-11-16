Сумской филиал Газсети просит всех жителей перекрыть запорные устройства из-за графиков отключения газа на неделю с 17 по 23 ноября в Сумской области.

Из-за плановых работ введены графики отключения газа на неделю с 17 по 23 ноября в Сумской области, однако они касаются только отдельных населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Газсети "Сумский филиал".

Сумской филиал «Газсети» сообщил о ряде временных деактиваций газоснабжения на территории нескольких общин области. Причиной является проведение газоопасных ремонтов.

Ниже представлен детальный график отключения газа на неделю с 17 по 23 ноября в Сумской области:

Дубовязовская община

Они пройдут 17.11.2025 года. Подачу прекратят с 9:00 и возобновят после 17:00 в этот же день.

Дубовязовская община

Еще одна группа населенных пунктов этого общества также попадает под временные ограничения.

Газоснабжение будет прекращено в селах Салтыково, Терновка и Ракитное. Работы состоятся с 9:00 18.11.2025 до 17:00 того же дня. В этот период специалисты будут проводить необходимые технические операции, требующие полного перекрытия голубого топлива.

Дубовязовская община

В селе Шпотовка подача газа будет остановлена ​​с 9:00 19 ноября 2025 до 17:00 того же дня.

В селе Вязовое ремонт запланирован на 20.11.2025 года. Отключение начнется в 9:00 и продлится до 17:00.

Бочечковское общество

На территории Бочечковского общества временно ограничат подачу газа в двух населенных пунктах.

В селе Казацкое работы продлятся с 9:00 21.11. 2025 до 17:00 того же дня. В течение этого периода газоснабжение будет полностью прекращено, что позволит специалистам безопасно выполнить запланированные технические мероприятия.

В селе Бочечки временное отключение газа произойдет с 9:00 24 ноября 2025 и до 17:00 этого же дня. В ходе работ специалисты проведут необходимые операции, направленные на обеспечение стабильной работы сети.

Сумской филиал Газсети просит всех жителей, чьи домохозяйства попадают во временное отключение, обязательно перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками.

