Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Чернігівській області опубліковано для мешканців кількох населених пунктів Остерської громади, повідомляє Politeka.
Інформацію про це надають на сайті Остерської громади.
Причиною тимчасових перерв є роботи в мережах, які виконують енергетики в плановому режимі.
17 листопада
Першого дня знеструмлення торкнеться села Жуківщина. Світла не буде на вулицях Набережній та Центральній у період з 09:00 до 17:00.
В Острі відключення заплановано на вул. Татарівській.
18 числа
Наступного дня без електропостачання залишаться окремі квартали міста.
Під відключення потрапляють:
- Вулиця Міра,
- вул. Соломії Крушельницької,
- вул. Героїв 66-ї бригади,
- вул. Грушевського,
- вул. Генерала Солонина.
Ремонт продовжиться з 09:00 до 17:00.
19 листопада
У середу ремонтні бригади працюватимуть у Беремицькому. Електропостачання вимикають на вулицях Луговій та Набережній.
У Жуківщині знеструмлять ділянки на вул. О. Бригінця та Шевченка.
У Любечанині знеструмлення відбудуться на вулицях Бондарівської, Вишневої, Дружби, Миру, Молодіжної, Перемоги, Південної, Р. Музики та Фермерської.
Остер: масштабні роботи
Також 19 числа у межах Остра заплановано ремонт на наступних локаціях:
- вул. Грановського,
- вул. Гетьмана Остряниця,
- вул. Зарічний,
- вул. Валюшкевича,
- вул. Лісовий,
- вул. Мономаха,
- вул. Незалежності,
- вул. Озерний,
- вул. Пекура,
- вул. Рильського,
- вул. Свободи,
- вул. Староміський,
- ул. Ярослава Мудрого.
Усі роботи виконуються у певний проміжок часу з 09:00 до 17:00.
21 числа
У Поліському тимчасово вимкнуть електроенергію на вулицях Вишневої, Космонавтів, Лісової та Польової. Продовжиться знеструмлення з 09:00 до 17:00. Паралельно ремонтники працюватимуть у кількох районах Остра, зокрема:
- вул. Воскресенський,
- Вулиця Міра,
- вул. Незалежності,
- вул. Соломії Крушельницької.
Навіщо це потрібно
За даними енергетиків, усі перерви пов'язані з технічним обслуговуванням, заміною обладнання та підвищенням надійності мереж. Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада у Чернігівській області покликаний забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт та стабільність електропостачання.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.