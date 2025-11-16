Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада у Чернігівській області покликаний забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт та подальшу стабільність електропостачання.

Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Чернігівській області опубліковано для мешканців кількох населених пунктів Остерської громади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Остерської громади.

Причиною тимчасових перерв є роботи в мережах, які виконують енергетики в плановому режимі.

17 листопада

Першого дня знеструмлення торкнеться села Жуківщина. Світла не буде на вулицях Набережній та Центральній у період з 09:00 до 17:00.

В Острі відключення заплановано на вул. Татарівській.

18 числа

Наступного дня без електропостачання залишаться окремі квартали міста.

Під відключення потрапляють:

Вулиця Міра,

вул. Соломії Крушельницької,

вул. Героїв 66-ї бригади,

вул. Грушевського,

вул. Генерала Солонина.

Ремонт продовжиться з 09:00 до 17:00.

19 листопада

У середу ремонтні бригади працюватимуть у Беремицькому. Електропостачання вимикають на вулицях Луговій та Набережній.

У Жуківщині знеструмлять ділянки на вул. О. Бригінця та Шевченка.

У Любечанині знеструмлення відбудуться на вулицях Бондарівської, Вишневої, Дружби, Миру, Молодіжної, Перемоги, Південної, Р. Музики та Фермерської.

Остер: масштабні роботи

Також 19 числа у межах Остра заплановано ремонт на наступних локаціях:

вул. Грановського,

вул. Гетьмана Остряниця,

вул. Зарічний,

вул. Валюшкевича,

вул. Лісовий,

вул. Мономаха,

вул. Незалежності,

вул. Озерний,

вул. Пекура,

вул. Рильського,

вул. Свободи,

вул. Староміський,

ул. Ярослава Мудрого.

Усі роботи виконуються у певний проміжок часу з 09:00 до 17:00.

21 числа

У Поліському тимчасово вимкнуть електроенергію на вулицях Вишневої, Космонавтів, Лісової та Польової. Продовжиться знеструмлення з 09:00 до 17:00. Паралельно ремонтники працюватимуть у кількох районах Остра, зокрема:

вул. Воскресенський,

Вулиця Міра,

вул. Незалежності,

вул. Соломії Крушельницької.

Навіщо це потрібно

За даними енергетиків, усі перерви пов'язані з технічним обслуговуванням, заміною обладнання та підвищенням надійності мереж. Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада у Чернігівській області покликаний забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт та стабільність електропостачання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.