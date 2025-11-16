Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Чернігівській області опубліковано для мешканців кількох населених пунктів Остерської громади, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Остерської громади.

Причиною тимчасових перерв є роботи в мережах, які виконують енергетики в плановому режимі.

17 листопада

Першого дня знеструмлення торкнеться села Жуківщина. Світла не буде на вулицях Набережній та Центральній у період з 09:00 до 17:00.
В Острі відключення заплановано на вул. Татарівській.

18 числа

Наступного дня без електропостачання залишаться окремі квартали міста.
Під відключення потрапляють:

  • Вулиця Міра,
  • вул. Соломії Крушельницької,
  • вул. Героїв 66-ї бригади,
  • вул. Грушевського,
  • вул. Генерала Солонина.

Ремонт продовжиться з 09:00 до 17:00.

19 листопада

У середу ремонтні бригади працюватимуть у Беремицькому. Електропостачання вимикають на вулицях Луговій та Набережній.
У Жуківщині знеструмлять ділянки на вул. О. Бригінця та Шевченка.
У Любечанині знеструмлення відбудуться на вулицях Бондарівської, Вишневої, Дружби, Миру, Молодіжної, Перемоги, Південної, Р. Музики та Фермерської.

лампи

Остер: масштабні роботи

Також 19 числа у межах Остра заплановано ремонт на наступних локаціях:

  • вул. Грановського,
  • вул. Гетьмана Остряниця,
  • вул. Зарічний,
  • вул. Валюшкевича,
  • вул. Лісовий,
  • вул. Мономаха,
  • вул. Незалежності,
  • вул. Озерний,
  • вул. Пекура,
  • вул. Рильського,
  • вул. Свободи,
  • вул. Староміський,
  • ул. Ярослава Мудрого.

Усі роботи виконуються у певний проміжок часу з 09:00 до 17:00.

21 числа

У Поліському тимчасово вимкнуть електроенергію на вулицях Вишневої, Космонавтів, Лісової та Польової. Продовжиться знеструмлення з 09:00 до 17:00. Паралельно ремонтники працюватимуть у кількох районах Остра, зокрема:

  • вул. Воскресенський,
  • Вулиця Міра,
  • вул. Незалежності,
  • вул. Соломії Крушельницької.

Навіщо це потрібно

За даними енергетиків, усі перерви пов'язані з технічним обслуговуванням, заміною обладнання та підвищенням надійності мереж. Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада у Чернігівській області покликаний забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт та стабільність електропостачання.

