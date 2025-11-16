График отключения света в неделю с 17 по 23 ноября в Черниговской области опубликован для жителей нескольких населенных пунктов Остерской общины, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Остерской общины.

Причиной временных перерывов являются работы в сетях, которые энергетики выполняют в плановом режиме.

17 ноября

В первый день обесточивания коснется села Жуковщина. Света не будет на улицах Набережной и Центральной в период с 09:00 до 17:00.
В Остре отключения запланированы на ул. Татаровской.

18 ноября

На следующий день без электроснабжения останутся отдельные кварталы города.
Под отключение попадают:

  • ул. Мира,
  • ул. Соломии Крушельницкой,
  • ул. Героев 66-й бригады,
  • ул. Грушевского,
  • ул. Генерала Солонины.

Работы продлятся с 09:00 до 17:00.

19 ноября

В среду ремонтные бригады будут работать в Беремицком. Электроснабжение выключат на улицах Луговой и Набережной.
В Жуковщине обесточат участки по ул. А. Бригинца и Шевченко.
В Любечанине отключения состоятся на улицах Бондаревской, Вишневой, Дружбы, Мира, Молодежной, Победы, Южной, Р. Музыки и Фермерской.

лампы

Остер: масштабные работы

Также 19 числа в пределах Остра запланированы работы на следующих локациях:

  • ул. Грановского,
  • ул. Гетмана Остряницы,
  • ул. Заречный,
  • ул. Валюшкевича,
  • ул. Лесной,
  • ул. Мономаха,
  • ул. Независимости,
  • ул. Озерный,
  • ул. Пекура,
  • ул. Рыльского,
  • ул. Свободы,
  • ул. Старогородской,
  • ул. Ярослава Мудрого.

Все работы производятся в определенный промежуток времени с 09:00 до 17:00.

21 числа

В Полесском временно выключат электроэнергию на улицах Вишневой, Космонавтов, Лесной и Полевой. Продолжится обесточение с 09:00 по 17:00. Параллельно ремонтники будут работать в нескольких районах Остра, в частности:

  • ул. Воскресенский,
  • ул. Мира,
  • ул. Независимости,
  • ул. Соломии Крушельницкой.

Зачем это необходимо

По данным энергетиков, все перерывы связаны с техническим обслуживанием, заменой оборудования и повышением надежности сетей. График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Черниговской области призван обеспечить безопасное проведение ремонтных работ и стабильность электроснабжения.

