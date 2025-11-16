График отключения света в неделю с 17 по 23 ноября в Черниговской области опубликован для жителей нескольких населенных пунктов Остерской общины, сообщает Politeka.
Информацию об этом предоставляют на сайте Остерской общины.
Причиной временных перерывов являются работы в сетях, которые энергетики выполняют в плановом режиме.
17 ноября
В первый день обесточивания коснется села Жуковщина. Света не будет на улицах Набережной и Центральной в период с 09:00 до 17:00.
В Остре отключения запланированы на ул. Татаровской.
18 ноября
На следующий день без электроснабжения останутся отдельные кварталы города.
Под отключение попадают:
- ул. Мира,
- ул. Соломии Крушельницкой,
- ул. Героев 66-й бригады,
- ул. Грушевского,
- ул. Генерала Солонины.
Работы продлятся с 09:00 до 17:00.
19 ноября
В среду ремонтные бригады будут работать в Беремицком. Электроснабжение выключат на улицах Луговой и Набережной.
В Жуковщине обесточат участки по ул. А. Бригинца и Шевченко.
В Любечанине отключения состоятся на улицах Бондаревской, Вишневой, Дружбы, Мира, Молодежной, Победы, Южной, Р. Музыки и Фермерской.
Остер: масштабные работы
Также 19 числа в пределах Остра запланированы работы на следующих локациях:
- ул. Грановского,
- ул. Гетмана Остряницы,
- ул. Заречный,
- ул. Валюшкевича,
- ул. Лесной,
- ул. Мономаха,
- ул. Независимости,
- ул. Озерный,
- ул. Пекура,
- ул. Рыльского,
- ул. Свободы,
- ул. Старогородской,
- ул. Ярослава Мудрого.
Все работы производятся в определенный промежуток времени с 09:00 до 17:00.
21 числа
В Полесском временно выключат электроэнергию на улицах Вишневой, Космонавтов, Лесной и Полевой. Продолжится обесточение с 09:00 по 17:00. Параллельно ремонтники будут работать в нескольких районах Остра, в частности:
- ул. Воскресенский,
- ул. Мира,
- ул. Независимости,
- ул. Соломии Крушельницкой.
Зачем это необходимо
По данным энергетиков, все перерывы связаны с техническим обслуживанием, заменой оборудования и повышением надежности сетей. График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Черниговской области призван обеспечить безопасное проведение ремонтных работ и стабильность электроснабжения.
