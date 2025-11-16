График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Черниговской области призван обеспечить безопасное проведение ремонтных работ и стабильность электроснабжения.

График отключения света в неделю с 17 по 23 ноября в Черниговской области опубликован для жителей нескольких населенных пунктов Остерской общины, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Остерской общины.

Причиной временных перерывов являются работы в сетях, которые энергетики выполняют в плановом режиме.

17 ноября

В первый день обесточивания коснется села Жуковщина. Света не будет на улицах Набережной и Центральной в период с 09:00 до 17:00.

В Остре отключения запланированы на ул. Татаровской.

18 ноября

На следующий день без электроснабжения останутся отдельные кварталы города.

Под отключение попадают:

ул. Мира,

ул. Соломии Крушельницкой,

ул. Героев 66-й бригады,

ул. Грушевского,

ул. Генерала Солонины.

Работы продлятся с 09:00 до 17:00.

19 ноября

В среду ремонтные бригады будут работать в Беремицком. Электроснабжение выключат на улицах Луговой и Набережной.

В Жуковщине обесточат участки по ул. А. Бригинца и Шевченко.

В Любечанине отключения состоятся на улицах Бондаревской, Вишневой, Дружбы, Мира, Молодежной, Победы, Южной, Р. Музыки и Фермерской.

Остер: масштабные работы

Также 19 числа в пределах Остра запланированы работы на следующих локациях:

ул. Грановского,

ул. Гетмана Остряницы,

ул. Заречный,

ул. Валюшкевича,

ул. Лесной,

ул. Мономаха,

ул. Независимости,

ул. Озерный,

ул. Пекура,

ул. Рыльского,

ул. Свободы,

ул. Старогородской,

ул. Ярослава Мудрого.

Все работы производятся в определенный промежуток времени с 09:00 до 17:00.

21 числа

В Полесском временно выключат электроэнергию на улицах Вишневой, Космонавтов, Лесной и Полевой. Продолжится обесточение с 09:00 по 17:00. Параллельно ремонтники будут работать в нескольких районах Остра, в частности:

ул. Воскресенский,

ул. Мира,

ул. Независимости,

ул. Соломии Крушельницкой.

Зачем это необходимо

По данным энергетиков, все перерывы связаны с техническим обслуживанием, заменой оборудования и повышением надежности сетей. График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Черниговской области призван обеспечить безопасное проведение ремонтных работ и стабильность электроснабжения.

