Дефіцит хліба у Київській області поступово перетворюється на один із ключових викликів нового сезону.

Дефіцит хліба у Київській області у сезоні 2025/26 може спровокувати підвищення вартості продукції через зменшення кількості продовольчої пшениці, необхідної для виробництва борошна на місцевих підприємствах, повідомляє Politeka.

На форумі «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначив, що врожай зернових культур прогнозується на рівні близько 21 мільйона тонн. Із цього обсягу лише 10,3 мільйона становитиме продовольча пшениця, а 1,7 мільйона відповідатиме найвищим якісним нормам. Такий дисбаланс ускладнює роботу виробників борошна, які потребують стабільного постачання якісного зерна.

За словами Рибчинського, спостерігається посилення конкуренції між внутрішніми переробниками й експортерами. Через обмежений ресурс аграрії не поспішають реалізовувати запаси, залишаючи зерно у сховищах. Це призводить до уповільнення обігу продукції, цінових коливань і створює труднощі для хлібопекарської галузі.

Ситуацію ускладнює й дефіцит жита. У сезоні 2025/26 прогнозується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік показник сягав лише 1,6 тисячі. Такий розрив підсилює залежність від зовнішніх поставок і впливає на внутрішню стабільність ринку.

Експерти наголошують, що обмеження у врожаї та структура посівів впливатимуть на цінову ситуацію у майбутньому. Уже зараз нестача якісної пшениці ускладнює виробництво борошна та створює ризики для продовольчої системи.

Отже, дефіцит хліба у Київській області поступово перетворюється на один із ключових викликів нового сезону, формуючи стан зернового ринку, цінову динаміку та забезпечення мешканців хлібобулочними виробами.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

