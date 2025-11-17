Дефицит хлеба в Киевской области постепенно превращается в один из ключевых вызовов нового сезона.

Дефицит хлеба в Киевской области в сезоне 2025/26 может спровоцировать повышение стоимости продукции из-за уменьшения количества продовольственной пшеницы, необходимой для производства муки на местных предприятиях, сообщает Politeka.

На форуме «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский отметил, что урожай зерновых культур прогнозируется на уровне около 21 миллиона тонн. Из этого объема только 10,3 миллиона будет составлять продовольственная пшеница, а 1,7 миллиона будет соответствовать высоким качественным нормам. Такой дисбаланс усложняет работу производителей муки, нуждающихся в стабильной поставке качественного зерна.

По словам Рыбчинского, наблюдается ужесточение конкуренции между внутренними переработчиками и экспортерами. Из-за ограниченного ресурса аграрии не спешат реализовывать запасы, оставляя зерно в хранилищах. Это приводит к замедлению обращения продукции, ценовым колебаниям и создает трудности для хлебопекарной отрасли.

Ситуацию усугубляет и дефицит ржи. В сезоне 2025/26 прогнозируется импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году показатель достигал лишь 1,6 тысяч. Такой разрыв усиливает зависимость от внешних поставок и оказывает влияние на внутреннюю стабильность рынка.

Эксперты отмечают, что ограничения в урожае и структура посевов будут влиять на ценовую ситуацию в будущем. Уже сейчас нехватка качественной пшеницы усложняет производство муки и создает риск для продовольственной системы.

Следовательно, дефицит хлеба в Киевской области постепенно превращается в один из ключевых вызовов нового сезона, формируя состояние зернового рынка, ценовую динамику и обеспечение жителей хлебобулочными изделиями.

Источник: Agravery.com

