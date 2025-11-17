В теперішніх реаліях все більше компаній відкривають двері для старших людей, тож варіанти роботи у Полтавській області знайдуться й дня пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області стає все доступнішою і передбачає різноманітні напрямки, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, на місцевому ринку праці з’являються вакансії, які не потребують спеціальної освіти чи досвіду.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області приваблює передусім тим, що дозволяє поєднувати соціальну активність і гарну зарплату. Серед актуальних пропозицій є кілька цікавих варіантів.

Один з найновіших - посада пакувальника у місті Глобине від компанії «Хаскі Аутсорсинг». Працівникам пропонують вахтовий метод: 15 днів праці та 15 днів відпочинку.

Заробітна плата становить 18 000 гривень за 15 днів. Додатково нараховують 15% преміальних щомісяця, що стимулює якісно виконувати поставлені завдання.

Для співробітників створені комфортні умови проживання: безкоштовне житло, пральня, душові, медпункт і чергування лікарів. Є власна їдальня, де можна поїсти гарячу страву під час зміни. Спецодяг і взуття також надаються безкоштовно.

Така робота для пенсіонерів у Полтавській області виглядає досить привабливо, адже не вимагає досвіду, а всьому навчають на місці. Графік: з 08:00 до 20:00 або з 20:00 до 08:00.

Ще одна пропозиція - касир торговельного залу. Заробітна плата становить 18 200 на місяць. Компанія обіцяє стабільні виплати двічі на місяць, офіційне працевлаштування та знижки на обіди у власній кулінарії.

Для тих, хто шукає спокійнішу діяльність, є пропозиція від готельно-ресторанної мережі «Everest». Це посада охоронця із вахтовим графіком. Заробітна плата - від 12 000 до 15 000, залежно від кількості змін.

