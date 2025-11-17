В нынешних реалиях все больше компаний открывают двери для пожилых людей, так что варианты работы в Полтавской области найдутся и дня пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Полтавской области становится все более доступной и предусматривает различные направления, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, на местном рынке труда появляются вакансии, не требующие специального образования или опыта.

Работа для пенсионеров в Полтавской области привлекает прежде всего тем, что позволяет совмещать социальную активность и хорошую зарплату. Среди актуальных предложений есть несколько интересных вариантов.

Один из новейших – должность упаковщика в городе Глобино от компании «Хаски Аутсорсинг». Работникам предлагают вахтенный метод: 15 дней труда и 15 дней отдыха.

Заработная плата составляет 18000 гривен за 15 дней. Дополнительно насчитывают 15% премиальных ежемесячно, что стимулирует качественно выполнять поставленные задачи.

Для сотрудников созданы комфортные условия проживания: бесплатное жилье, прачечная, душевые, медпункт и дежурство врачей. Есть собственная столовая, где можно поесть горячее блюдо во время смены. Спецодежда и обувь также предоставляются бесплатно.

Такая работа для пенсионеров в Полтавской области выглядит довольно заманчиво, ведь не требует опыта, а всему учат на месте. График: с 08:00 до 20:00 или с 20:00 до 08:00.

Еще одно предложение – кассир торгового зала. Заработная плата составляет 18200 в месяц. Компания обещает стабильные выплаты дважды в месяц, официальное трудоустройство и скидки на обеды в собственной кулинарии.

Для тех, кто ищет более спокойную деятельность, есть предложение от гостинично-ресторанной сети «Everest». Это должность охранника с вахтенным графиком. Заработная плата – от 12 000 до 15 000, в зависимости от количества смен.

