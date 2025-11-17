Новий графік руху транспорту в Києві необхідний для безпечного виконання ремонтних робіт на трамвайних коліях.

Новий графік руху транспорту в Києві введено з 17 листопада, проте зміни торкнуться лише деяких маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У період з 17 до 21 листопада у столиці тимчасово змінено маршрути руху трамваїв № 11, № 12, № 16 та № 19. Це пов’язано з проведенням ремонту трамвайних колій на вулиці Кирилівській. Про такі зміни в роботі громадського транспорту повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс».

Щодня з 10:00 до 17:00, від початку і до завершення ремонтних робіт, трамваї курсуватимуть за зміненими схемами. Зокрема, трамваї № 11, № 12 та № 16 рухатимуться від вулиці Йорданської, з Пущі-Водиці та від станції метро Героїв Дніпра до вулиці Семена Скляренка. Трамвай № 19 курсуватиме лише до зупинки Стадіон Спартак, розпочинаючи рух від Контрактової площі.

Для забезпечення транспортного сполучення на час ремонту буде введено тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т. Автобус курсуватиме від вулиці Спаської через Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Семена Скляренка, Автозаводську та Полярну до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку маршрут проляже від площі Тараса Шевченка по вулиці Полярній, Автозаводській, Семена Скляренка, Сирецькій, Кирилівській, Щекавицькій, Костянтинівській і Спаській з поверненням до Контрактової площі.

У підприємстві наголосили, що новий графік руху транспорту в Києві необхідний для безпечного виконання ремонтних робіт на трамвайних коліях. «Київпастранс» висловлює вибачення пасажирам за можливі незручності та закликає заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням нової транспортної схеми.

