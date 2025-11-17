Новый график движения транспорта в Киеве введен с 17 ноября, однако изменения коснутся только некоторых маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В период с 17 по 21 ноября в столице временно изменены маршруты движения трамваев № 11, № 12, № 16 и № 19. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Кирилловской. О таких изменениях в работе общественного транспорта сообщили в коммунальном предприятии «Киевпасстранс».

Каждый день с 10:00 до 17:00, с начала и до завершения ремонтных работ, трамваи будут курсировать по измененным схемам. В частности, трамваи №11, №12 и №16 будут двигаться от улицы Иорданской, из Пущи-Водицы и от станции метро Героев Днепра до улицы Семена Скляренко. Трамвай №19 будет курсировать только до остановки Стадион Спартак, начиная движение от Контрактовой площади.

Для обеспечения транспортного сообщения на время ремонта будет введен временный автобусный маршрут №19-Т. Автобус будет курсировать от улицы Спасской через Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Еленовскую, Кирилловскую, Сырецкую, Семена Скляренко, Автозаводскую и Полярную по площади Тараса Шевченко. В обратном направлении маршрут проляжет от площади Тараса Шевченко по улице Полярной, Автозаводской, Семена Скляренко, Сырецкой, Кирилловской, Щекавицкой, Константиновской и Спасской с возвращением к Контрактовой площади.

В предприятии подчеркнули, что новый график движения транспорта в Киеве необходим для безопасного выполнения ремонтных работ на трамвайных путях. «Киевпасстранс» извиняется пассажирам за возможные неудобства и призывает заранее планировать свои поездки с учетом новой транспортной схемы.

