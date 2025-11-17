Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все популярнішою серед тих, хто прагне залишатися активним і мати стабільний заробіток.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є у багатьох різних сферах, повідомляє Politeka.

Як видно із платформи work.ua, ринок праці пропонує різноманітні вакансії для людей з досвідом.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює широкий спектр професій. Зокрема, компанія «Стройбуд» шукає інженера-будівельника, фасадника, оздоблювальника, бригадира або виконроба.

Основні обов’язки включають організацію та контроль процесів утеплення і оздоблення фасадів, керування бригадою, розподіл завдань між працівниками, дотримання технологій і стандартів якості.

Також потрібно виконувати внутрішні ремонти на високому рівні, контролювати використання матеріалів і техніку безпеки.

Кандидат має мати щонайменше два роки досвіду у сфері будівництва, бути активним, відповідальним та вміти організовувати колектив. Компанія пропонує стабільну оплату від 15 000 до 50 000.

Інший варіант - посада заправника або молодшого оператора АЗС. Компанія ОККО пропонує зарплату від 15 000, плюс чайові. Працевлаштування офіційне з першого дня, заробітна плата виплачується вчасно, а працівники мають оплачувану відпустку тривалістю 24 дні на рік і лікарняні.

Серед основних обов’язків - заправлення автомобілів, консультування клієнтів щодо вибору пального та товарів, а також підтримання чистоти на території станції.

Ще одна робота для пенсіонерів у Запоріжжі є в компанії «Олимп Авто». Тут шукають менеджера з продажу із зарплатою від 20 000 до 40 000. Графік зручний: з 9:00 до 17:00, два вихідних на тиждень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту в Запоріжжі: що зміниться під час блекаутів

Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.