Дефіцит продуктів в Запоріжжі вплинув на продовольчий ринок та призвів до подорожчання окремих категорій товарів, повідомляє Politeka.

За словами експертів, ситуація особливо помітна у фруктовому сегменті, де постраждали врожаї через несприятливу весняну погоду.

Зокрема, через травневі морози втратили частину плодів місцеві господарства. Це змусило фермерів витратити додаткові ресурси на відновлення садів, що автоматично підвищило собівартість виробництва. У результаті полиці магазинів стали біднішими на українські фрукти, а ціни — відчутно зросли.

За даними аналітиків, закупівельна ціна груш зросла з 50 до 70 гривень за кілограм. У роздрібному продажі вартість уже сягає близько 78 гривень.

Фахівці зазначають, що витрати на добрива, пальне та засоби захисту рослин збільшилися майже на третину. Саме це стало ключовим фактором подорожчання продукції.

Аграрії визнають, що нині змушені балансувати між собівартістю і купівельною спроможністю населення. Проте дефіцит продуктів в Запоріжжі обмежив можливості для маневру — багато господарств продають урожай одразу після збору, адже тривале зберігання стає економічно невигідним.

У магазинах ситуація залишається складною: українські груші зникли з прилавків, поступившись місцем імпортним. Переважно їх привозять із Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Крім того, у Запорізькій області також повідомляли про подорожчання продуктів. Зокрема, рис круглий 1 кг нині коштує 61,52 гривню. Auchan продає за 49,90, Megamarket – 55,30, Metro – 48,90, Novus – 91,99.

