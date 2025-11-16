Дефіцит олії у Київській області не означає повного зникнення продукту, однак через менші врожаї та складні умови виробництва його ціна може зрости вже найближчим часом.

Дефіцит олії у Київській області цього року помітно посилився через тривалу посуху на півдні країни, що негативно вплинула на аграрну діяльність, повідомляє Politeka.

Нестача опадів, високі температури та наслідки бойових дій призвели до значних втрат врожаю соняшнику в господарствах Миколаївщини й Херсонщини. Посушлива зима, спекотне літо і суха весна спричинили падіння врожайності, що відразу відобразилося на кількості сировини для переробки. Цьогорічні площі посівів менші, а продуктивність нижча, ніж торік.

У Херсонській області показники знизилися до 5–6 центнерів на гектар, тоді як минулого року фіксували близько восьми. Землероби зазначають, що у ґрунті з’явилися глибокі тріщини, а верхній шар пересихає. На Миколаївщині ситуація складніша: частина культур не сформувала головок, тому фермери змушені були прибрати посіви та почати підготовку землі під нові посіви пшениці.

Воєнні дії додатково ускладнили стан галузі. Значна кількість територій залишається замінованою, техніка пошкоджена, а процес розмінування триває третій рік поспіль, що затримує відновлення виробництва. Попри наявність потужностей для переробки, підприємства стикаються з нестачею сировини, через що очікується подорожчання готової продукції.

Наразі вартість літра олії становить 80–90 гривень, і за прогнозами, наступного року може зрости до 100. Як повідомив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, повного браку продукту не передбачається, оскільки Україна виробляє більше, ніж споживає. Водночас збільшення вартості енергоносіїв, транспортування та валютні коливання формують новий рівень цін.

Отже, дефіцит олії у Київській області не означає повного зникнення продукту, однак через менші врожаї та складні умови виробництва його ціна може зрости вже найближчим часом.

Джерело: Подробиці

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.