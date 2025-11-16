Графік відключення світла в Дніпрі з 17 по 23 листопада створений для безпечного проведення всіх заходів і подальшої стабільності мережі.

Графік відключення світла в Дніпрі 17 по 23 листопада оприлюднили для кількох міст і громад, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Фахівці попереджають про тимчасові перерви, що триватимуть у визначені години залежно від локації.

17 листопада планові вимкнення заплановані з 08:00 до 17:00 (частина адрес) та з 10:00 до 17:00 (окремі ділянки просп. Поля). У Петриківці роботи відбуватимуться з 08:00 до 17:00. У Жовтих Водах — основні інтервали 08:00–17:00; охоплені вулиці Березнева, Незалежна, бульвар Свободи та прилеглі квартали.

18-го знеструмлення — з 10:00 до 17:00 (Квартальна та суміжні вулиці). В Орільському роботи пройдуть з 08:00 до 17:00. У Жовтих Водах технічні заходи також розраховані на 08:00–17:00; у Криворізькому районі — ранковий ремонт з 08:00 до 17:00 у низці сіл.

19 числаі вулиці Муравська, Перемоги та декілька провулків під знеструмленням з 08:00 до 17:00; частина адрес — з 10:00 до 17:00. У районних населених пунктах роботи заплановані на 08:00–17:00.

20-го. В обласному центрі роботи на Академіка Янгеля відбудуться з 08:00 до 17:00; в інших точках — з 10:00 до 17:00 (питання підключень і технічного обслуговування).

21 числа. В окремих мікрорайонах Дніпра та прилеглих громад знеструмлення розраховані на 08:00–17:00 або 10:00–17:00, залежно від адреси; зокрема роботи на проспекті Богдана Хмельницького пройдуть у денний період.

Повідомлення містять детальний графік відключення світла в Дніпропетровській області з 17 по 23 листопада із вказаними інтервалами (08:00–16:30, 08:00–17:00, 10:00–17:00 та 08:00–18:00 для окремих підстанцій).

Графік відключення світла в Дніпрі 17 по 23 листопада створений для безпечного проведення всіх заходів і подальшої стабільності мережі. Енергетики радять мешканцям врахувати часові проміжки та завчасно перевірити автономні засоби освітлення.

