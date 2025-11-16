График отключения света в Днепре с 17 по 23 ноября создан для безопасного проведения всех мер и дальнейшей стабильности сети.

График отключения света в Днепре с 17 по 23 ноября был обнародован для нескольких городов и общин, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

Специалисты предупреждают о временных перерывах, которые продлятся в определенные часы в зависимости от локации.

17 ноября плановые отключения запланированы с 08:00 до 17:00 (часть адресов) и с 10:00 до 17:00 (отдельные участки просп. Поля). В Петриковке работы будут проходить с 08:00 до 17:00. В Желтых Водах – основные интервалы 08:00–17:00; охвачены улицы Березневая, Независимая, бульвар Свободы и близлежащие кварталы.

18-го обесточивание – с 10:00 до 17:00 (Квартальная и смежные улицы). В Орильском роботы пройдут с 08:00 до 17:00. В Желтых Водах технические мероприятия также рассчитаны на 08:00–17:00; в Криворожском районе - утренний ремонт с 08:00 до 17:00 в ряде сел.

19 числа улицы Муравская, Победы и несколько переулков под обесточиванием с 08:00 до 17:00; часть адресов – с 10:00 до 17:00. В районных населенных пунктах работы запланированы на 08:00-17:00.

20-го в областном центре работы на Академика Янгеля состоятся с 08:00 до 17:00; в других точках - с 10:00 до 17:00 (вопросы подключений и технического обслуживания).

21 числа. В отдельных микрорайонах Днепра и близлежащих общин обесточивание рассчитано на 08:00–17:00 или 10:00–17:00 в зависимости от адреса; в частности, работы на проспекте Богдана Хмельницкого пройдут в дневной период.

Сообщения содержат подробный график отключения света в Днепропетровской области с 17 по 23 ноября с указанными интервалами (08:00–16:30, 08:00–17:00, 10:00–17:00 и 08:00–18:00 для отдельных подстанций).

