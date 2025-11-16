У Харкові відкрито кілька цікавих можливостей для пенсіонерів, які шукають роботу з хорошою зарплатою.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає варіанти у ріхних сферах, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, ринок праці в місті пропонує варіанти для медиків та спеціалістів з догляду за тваринами.

Робота для пенсіонерів у Харкові є у поліклініці. Лікар-невропатолог може отримати офіційне працевлаштування та заробітну плату 22 000 на місяць.

Обов’язки включають консультації та огляди пацієнтів із захворюваннями нервової системи, встановлення діагнозів, призначення лікування та контроль ефективності терапії. Лікар також веде медичну документацію і співпрацює з колегами для комплексного підходу до лікування.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Харкові пропонує ветеринарна клініка з зарплатою від 35 000 до 50 000. Спеціаліст працюватиме з дрібними домашніми тваринами, прийматиме ургентних пацієнтів, проводитиме діагностування та терапію, а також реанімаційні заходи при необхідності.

Важливі навички включають любов до тварин, вміння користуватися УЗД та цифровим рентгеном, а також проведення хірургічних маніпуляцій. Пропонується дружній колектив, стабільна зарплата, можливість навчання та кар’єрного рост.

Для тих, хто спеціалізується на ортопедії, міська поліклініка № 22 шукає ортопеда-травматолога з зарплатою 22 000. Спеціаліст проводитиме огляди, діагностику та лікування травм опорно-рухового апарату, надаватиме допомогу пацієнтам і співпрацюватиме з командою лікарів.

Вакансія передбачає повну зайнятість, офіційне працевлаштування, підтримку для людей з інвалідністю та літніх осіб.

