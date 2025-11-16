В Харькове открыто несколько интересных возможностей для пенсионеров, ищущих работу с хорошей зарплатой.

Работа для пенсионеров в Харькове предусматривает варианты в разных сферах, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, рынок труда в городе предлагает варианты для медиков и специалистов по уходу за животными.

Работа для пенсионеров в Харькове в поликлинике. Врач-невропатолог может получить официальное трудоустройство и заработную плату 22 000 в месяц.

Обязанности включают консультации и осмотры пациентов с заболеваниями нервной системы, диагноз, назначение лечения и контроль эффективности терапии. Врач также ведет медицинскую документацию и сотрудничает с коллегами по комплексному подходу к лечению.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Харькове предлагает ветеринарная клиника с зарплатой от 35 000 до 50 000. Специалист будет работать с мелкими домашними животными, принимать ургентных пациентов, проводить диагностику и терапию, а также реанимационные мероприятия при необходимости.

Важные навыки включают в себя любовь к животным, умение пользоваться УЗИ и цифровым рентгеном, а также проведение хирургических манипуляций. Предлагается дружеский коллектив, стабильная зарплата, возможность обучения и карьерного роста.

Для тех, кто специализируется на ортопедии, городская поликлиника № 22 ищет ортопеда-травматолога с зарплатой 22 000. Специалист будет проводить осмотры, диагностику и лечение травм опорно-двигательного аппарата, будет оказывать помощь пациентам и сотрудничать с командой врачей.

Вакансия предусматривает полную занятость, официальное трудоустройство, поддержку для людей с инвалидностью и пожилых.

