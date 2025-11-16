Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Дніпрі.

Синоптики розповіли, чи підготували сюрпризи осінні дні та зробили прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 17-ого числа: хмарна пора протримається увесь день. Опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря сягне +12°C.

У вівторок, 18.11: повітря прогріється до +12°C. Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.

Середа, 19.11: небо цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температурні коливання — від +3 до +6°C.

Четвер, 20 числа: весь день буде хмарним. Ввечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+11°C. Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. В цей день ожеледиця прогнозує затяжні морози.

У п’ятницю, 21.11: протягом усього дня небосвід буде вкритим хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +10…+13°C. У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

Субота, 22.11: протягом усього дня небосвід буде вкритим хмарами. Без дождів. Температура коливатиметься від +10 до +12°C.

У неділю 23.11: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Температурні показники — від +3 до +9°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 листопада у Дніпрі обіцяє прохолодну пору.

