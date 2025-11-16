Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Днепре.

Синоптики рассказали, подготовили ли сюрпризы осенние дни и сделали прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Днепре, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Днепре. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 17 числа: облачная пора продержится все сутки. Осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха составит +12°C.

Во вторник, 18.11: воздух прогреется до +12°C. Утро и день облачные, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Среда, 19.11: небо в этот день окажется ясным недолго, уже днем ​​оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температурные колебания от +3 до +6°C.

Четверг, 20 числа: весь день окажется облачным. Вечером небольшой дождь, который пройдет почти весь день, прекратится. В течение дня температура продержится в пределах +7…+11°C. В этот день наблюдается стойкое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы. В этот день гололедица прогнозирует затяжные морозы.

В пятницу, 21.11: в течение всего дня небо окажется покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха продержится в пределах +10…+13°C. Наши предки заметили, что в эту дату ожидается снег. если сутки начинались туманом – на оттепели; а ясная погода – к предстоящей морозной зиме.

Суббота, 22.11: в течение всего дня небо покроется облаками. Без дождей. Температура станет колебаться от +10 до +12°C.

В воскресенье 23.11: утром и вечером продержится пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Температурные показатели от +3 до +9°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 17 по 23 ноября в Днепре обещает прохладное время.

