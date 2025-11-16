Подорожчання продуктів у Одеській області вже помітно впливає на бюджет сімей, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям, які проживають у цьому регіоні, надає портал Мінфін.

Найбільше відчутне зростання торкнулося гречки, молочних виробів та овочів.

Середня ціна гречки у листопаді становить 42,37 грн за кілограм, що на 1,43 більше порівняно з жовтнем. У різних мережах розцінки відрізняються: Auchan — 34,90, Megamarket — 54,80, Metro — 39,90, Novus — 39,89. Таке підвищення пов’язують із сезонними коливаннями попиту та логістичними витратами.

Молочні продукти також подорожчали. Масло «Яготинське» 73% вагою 200 г тепер у середньому коштує 115,72 гривень, що на 0,55 більше за жовтень. Найдешевше його пропонують у Novus — 114 гривень, а найдорожче — Metro, де вартість досягає 118,56.

Овочі демонструють найбільше зростання. Середня ціна рожевих помідорів становить 102,50 грн за кілограм, що на 25,06 більше, ніж у минулому місяці. У Metro за кілограм просять 106 грн, Novus — 99 гривень, тоді як у Auchan у жовтні він коштував 73,87.

Фахівці пояснюють українцям, що подорожчання продуктів у Одеській області обумовлене зниженням врожаю, підвищенням логістичних витрат та збільшенням закупівельних цін. Найбільше воно відчувається на овочевій продукції, тоді як крупи і молочні товари дорожчають поступово.

Жителям радять порівнювати ціни у різних магазинах, планувати покупки заздалегідь та скористатися акціями, щоб мінімізувати вплив підвищення вартості на сімейний бюджет.

