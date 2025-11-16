Подорожание продуктов в Одесской области заметно влияет на бюджет семей, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет портал Минфин .

Наиболее ощутимый рост затронул гречку, молочные изделия и овощи.

Средняя цена гречки в ноябре составляет 42,37 грн за килограмм, что на 1,43 больше по сравнению с октябрем. В разных сетях расценки отличаются: Auchan – 34,90, Megamarket – 54,80, Metro – 39,90, Novus – 39,89. Такое повышение связывается с сезонными колебаниями спроса и логистическими затратами.

Молочные продукты тоже подорожали. Масло «Яготинское» 73% весом 200 г теперь в среднем стоит 115,72 гривен, что на 0,55 больше октября. Дешевле его предлагают в Novus — 114 гривен, а самое дорогое — Metro, где стоимость достигает 118,56.

Овощи демонстрируют наибольший рост. Средняя цена розовых помидоров составляет 102,50 грн за килограмм, что на 25,06 больше, чем в прошлом месяце. У Metro за килограмм просят 106 грн, Novus — 99 гривен, в то время как у Auchan в октябре он стоил 73,87.

Специалисты объясняют украинцам, что удорожание продуктов в Одесской области обусловлено снижением урожая, повышением логистических затрат и увеличением закупочных цен. Больше всего оно чувствуется на овощной продукции, в то время как крупы и молочные товары дорожают постепенно.

Жителям советуют сравнивать цены в разных магазинах, планировать покупки заранее и воспользоваться акциями, чтобы минимизировать влияние повышения стоимости семейного бюджета.

