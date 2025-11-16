Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада у Вінниці допоможе жителям спланувати побутові справи та уникнути незручностей.

Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада у Вінниці оприлюднено для мешканців кількох районів міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницяобленерго.

Планові роботи торкнуться центральних і прилеглих вулиць.

У понеділок, 17 листопада, електропостачання призупинять на Замостянській, Казимира Малевича та Пирогова. Відновлення передбачене до 17:00. Усі роботи підтверджені і виконуються за графіком.

20 листопада знеструмлення відбудеться на Одеській, Привокзальній, Федоровій та Хуторянській, а також у провулку Новоселівському. Мешканці цих районів мають підготуватися до тимчасової відсутності струму з 10:00 до 16:30.

У четвер, 21 числа, планові роботи торкнуться вулиць 28 червня, Генерала Безручка, Івана Сірка, Маріупольської та Софії Русової, а також Тетяни Яблонської та прилеглих провулків. Знеструмлення заплановане з 09:00 до 15:30.

Виконання планових ремонтів та розчистки трас проводиться поступово, відповідно до графіку. Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада у Вінниці допоможе жителям спланувати побутові справи та уникнути незручностей.

Щоб підготуватися до планових відключень електроенергії, варто заздалегідь зарядити всі важливі гаджети та запастися павербанками, а також підготувати ліхтарики чи свічки для освітлення. Корисно закрити холодильник та морозильник, щоб продукти довше залишалися свіжими, і завершити роботу на електроприладах, які потребують живлення. Додатково варто перевірити батарейки для радіо або інших портативних пристроїв, щоб під час відключення залишатися на зв’язку.

Енергетики нагадують: якщо електропостачання відсутнє, а адреса не зазначена, потрібно повідомити про це у відповідні служби.

