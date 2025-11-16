График отключения света в неделю с 17 по 23 ноября в Виннице поможет жителям спланировать бытовые дела и избежать неудобств.

График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Виннице обнародован для жителей нескольких районов города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницаоблэнерго .

Плановые работы коснутся центральных и близлежащих улиц.

В понедельник, 17 ноября, электроснабжение будет приостановлено на Замостенской, Казимира Малевича и Пирогова. Обновление предусмотрено до 17:00. Все работы подтверждены и выполняются по графику.

20 ноября обесточивание состоится на Одесской, Привокзальной, Федоровой и Хуторянской, а также в Новоселовском переулке. Жители этих районов должны подготовиться к временному отсутствию тока с 10:00 до 16:30.

В четверг, 21 числа, плановые работы коснутся улиц 28 июня, Генерала Безручко, Ивана Сирко, Мариупольской и Софии Русовой, а также Татьяны Яблонской и близлежащих переулков. Обесточение запланировано с 09:00 до 15:30.

Выполнение плановых ремонтов и расчистки трасс производится постепенно, согласно графику.

Чтобы подготовиться к плановым отключениям электроэнергии, следует заранее зарядить все важные гаджеты и запастись павербанками, а также подготовить фонарики или свечи для освещения. Полезно закрыть холодильник и морозильник, чтобы продукты дольше оставались свежими, и завершить работу на электроприборах, требующих питания. Дополнительно следует проверить батарейки для радио или других портативных устройств, чтобы при отключении оставаться на связи.

Энергетики напоминают: если электроснабжение отсутствует, а адрес не указан, нужно уведомить об этом соответствующие службы.

