Варто заздалегіть бути гогтовими до графіку відключення газу на тиждень з 17 по 23 листопада в Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 17 по 23 листопада в Дніпропетровській області введено в окремих населених пунктах через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба Газмережі "Дніпропетровська філія".

Графік відключення газу на тиждень з 17 по 23 листопада в Дніпропетровській області діятиме в декількох населених пунктах.

На території кількох громад вводиться графік відключення газу на тиждень з 17 по 23 листопада в Дніпропетровській області у зв’язку з проведенням газонебезпечних робіт. Відключення здійснюватимуться поетапно.

Верхівцевська територіальна громада

У Верхівцевській громаді розподіл природного газу тимчасово припинять для 104 споживачів приватного сектору. Обмеження триватиме з 17.11. 2025 року з 08:30 і до 19.11. 2025 року 17:00. У цей період спеціалісти проводитимуть комплекс газонебезпечних робіт, спрямованих на підтримання належного технічного стану мережі та підвищення рівня безпеки.

Томаківська сільська громада

У Томаківській громаді вимкнення блакитного палива торкнеться 27 приватних споживачів. Роботи розпочнуться 20 листопада 2025 року з 08:30 і триватимуть до 16:30 того ж дня. Під час виконання технічних заходів фахівці проведуть необхідні роботи, що потребують повного припинення розподілу газу.

Жовтоводська територіальна громада

У Жовтоводській громаді тимчасова перерва в розподілі природного газу торкнеться 244 споживачів приватного сектору. Відключення відбудеться з 18 листопада 2025 року з 08:00 і триватиме до 19 листопада 2025 року 17:00. Під час цього часу проводитимуть комплекс газонебезпечних робіт, необхідних для стабільної та безпечної експлуатації мереж.

Жителів просять завчасно підготуватися до перерви в газопостачанні, а також перекрити запірні пристрої біля газових приладів та лічильників.

