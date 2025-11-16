Следует заранее быть готовыми к графику отключения газа на неделю с 17 по 23 ноября в Днепропетровской области.

График отключения газа на неделю с 17 по 23 ноября в Днепропетровской области введен в отдельных населенных пунктах из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба Газсети "Днепропетровский филиал".

График отключения газа в неделю с 17 по 23 ноября в Днепропетровской области будет действовать в нескольких населенных пунктах.

На территории нескольких общин вводится график отключения газа в неделю с 17 по 23 ноября в Днепропетровской области в связи с проведением газоопасных работ. Отключения будут производиться поэтапно.

Верховцевская территориальная община

Распределение природного газа временно прекратят для 104 потребителей частного сектора. Ограничение продлится с 17.11. 2025 с 08:30 и до 19.11. 2025 17:00. В этот период специалисты будут проводить комплекс газоопасных работ, направленных на поддержание надлежащего технического состояния сети и повышение уровня безопасности.

Томаковская сельская община

В Томаковской общине отключение голубого топлива коснется 27 частных потребителей. Работы начнутся 20 ноября 2025 с 08:30 и продлятся до 16:30 того же дня. При выполнении технических мероприятий специалисты проведут необходимые работы, требующие полного прекращения распределения газа.

Желтоводская территориальная община

В Жовтоводской общине временный перерыв в распределении природного газа коснется 244 потребителей частного сектора. Отключение произойдет с 18 ноября 2025 года с 08:00 и продлится до 19 ноября 2025 17:00. Во время этого времени будет производиться комплекс газоопасных работ, необходимых для стабильной и безопасной эксплуатации сетей.

Жителей просят заблаговременно подготовиться к перерыву в газоснабжении, а также перекрыть запорные устройства у газовых устройств и счетчиков.

