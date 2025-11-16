Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку з турботою та доглядом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує надаватися літнім людям, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну, повідомляє Politeka.

Ініціатором проєкту виступив благодійний фонд «Карітас», що реалізує комплексну підтримку мешканців регіону, включно з відновленням житла та соціальним супроводом.

Програма охоплює ремонт будинків, пошкоджених під час обстрілів: заміну вікон та дверей, ремонт дахів, утеплення стін. Першочергово допомога надається тим домогосподарствам, які залишилися придатними для проживання після незначних руйнувань.

Подати заявку можуть жителі Харкова та Ізюму, включно з людьми з інвалідністю, одинокими пенсіонерами, багатодітними родинами, вагітними жінками, внутрішньо переміщеними особами та громадянами з тяжкими хронічними хворобами.

Соціальний супровід включає консультації, підтримку у побутових питаннях та забезпечення базових потреб, що допомагає підтримати емоційний стан старших мешканців.

Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку з турботою та доглядом, забезпечуючи безпечне і гідне життя для літніх людей, які постраждали внаслідок бойових дій.

До слова, безкоштовні продукти можна отримати і в Харкові. Надає їх також організація Карітас.

Також існує проєкт «H.O.P.E. WELL», який системно підтримує тих, хто цього найбільше потребує — самотніх людей старшого віку та людей з інвалідністю.

З початку 2025 року значна допомога була надана завдяки постійній підтримці партнера проєкту — благодійного фонду «Старенькі».

