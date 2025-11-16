Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку с заботой и уходом.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области продолжает оказываться пожилым людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, сообщает Politeka.

Инициатором проекта выступил благотворительный фонд « Каритас », реализующий комплексную поддержку жителей региона, включая восстановление жилья и социальное сопровождение.

Программа охватывает ремонт домов, поврежденных при обстреле: замену окон и дверей, ремонт крыш, утепление стен. В первую очередь помощь оказывается тем домохозяйствам, которые остались пригодными для проживания после незначительных разрушений.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма, включая людей с инвалидностью, одинокими пенсионерами, многодетными семьями, беременными женщинами, внутренне перемещенными лицами и гражданами с тяжелыми хроническими болезнями.

Социальное сопровождение включает в себя консультации, поддержку в бытовых вопросах и обеспечение базовых потребностей, что помогает поддержать эмоциональное состояние старших жителей.

Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку с заботой и уходом, обеспечивая безопасную и достойную жизнь для пожилых людей, пострадавших в результате боевых действий.

Кстати, бесплатные продукты можно получить и в Харькове. Предоставляет их также организация Каритас.

Также существует проект «HOPE WELL», который системно поддерживает тех, кто в этом больше нуждается — одиноких людей старшего возраста и людей с инвалидностью.

С начала 2025 года значительная помощь была оказана благодаря постоянной поддержке партнера проекта — благотворительного фонда «Старенькие».

