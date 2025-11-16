Дефицит масла в Киевской области не означает полного исчезновения продукта, однако из-за меньших урожаев и сложных условий производства его цена может вырасти в ближайшее время.

Дефицит масла в Киевской области в этом году заметно усилился из-за длительной засухи на юге страны, что негативно повлияло на аграрную деятельность, сообщает Politeka.

Нехватка осадков, высокие температуры и последствия боевых действий привели к значительным потерям урожая подсолнечника в хозяйствах Николаева и Херсона. Засушливая зима, жаркое лето и сухая весна повлекли за собой падение урожайности, что сразу отразилось на количестве сырья для переработки. Нынешние площади посевов меньше, а производительность ниже, чем в прошлом.

В Херсонской области показатели снизились до 5-6 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году фиксировали около восьми. Земледельцы отмечают, что в почве появились глубокие трещины, а верхний слой пересыхает. В Николаевской области ситуация сложнее: часть культур не сформировала головок, поэтому фермеры вынуждены были убрать посевы и начать подготовку земли под новые посевы пшеницы.

Военные действия дополнительно усложнили состояние отрасли. Значительное количество территорий остается заминированным, техника повреждена, а процесс разминирования длится третий год, что задерживает возобновление производства. Несмотря на наличие мощностей для переработки предприятия сталкиваются с нехваткой сырья, из-за чего ожидается подорожание готовой продукции.

Сейчас стоимость литра масла составляет 80–90 гривен, и по прогнозам в следующем году может вырасти до 100. Как сообщил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, полной нехватки продукта не предусматривается, поскольку Украина производит больше, чем потребляет. В то же время, увеличение стоимости энергоносителей, транспортировка и валютные колебания формируют новый уровень цен.

Следовательно, дефицит масла в Киевской области не означает полного исчезновения продукта, однако из-за меньших урожаев и сложных условий производства его цена может вырасти в ближайшее время.

Источник: Подробности

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.