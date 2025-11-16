Нова система оплати за проїзд в Житомирі націлена на підвищення безпеки та комфорту пасажирів.

Нова система оплати за проїзд в Житомирі запроваджується на 15 міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Житомирська міська рада.

З 10 листопада пасажири маршрутів №1, 4, 8, 10, 14, 18, 19/19А, 23, 25, 26, 30, 33, 44 та 58 оплачують виключно безготівково через термінали АСООП «СітіКард». Водіям заборонено приймати готівку, а сторонні картки чи термінали не використовуються.

Розрахунок можливий трьома способами: банківською карткою з безконтактною функцією, транспортною карткою «СітіКард» або смартфоном із підтримкою безконтактних платежів. Міська влада підкреслює, що нова система покликана зробити розрахунки зручнішими, прозорими та безпечними для всіх учасників перевезень.

Перевізники зобов’язані дотримуватися графіків руху, схем маршрутів і кількості автобусів, передбаченої договорами. Мешканців закликають повідомляти про порушення, наприклад, прийом готівки водіями, несправні термінали чи відхилення від розкладу, через департамент транспорту Житомирської міської ради.

Водночас частина жителів висловлює незадоволення відсутністю можливості розрахунку готівкою та сприймає нову схему як обмеження звичних способів оплати.

Отже, нова система оплати за проїзд в Житомирі націлена на підвищення безпеки та комфорту пасажирів, а також на спрощення контролю за фінансовими операціями у громадському транспорті.

Крім того, у місті заговорили про підвищення вартості проїзду. Причиною цього є подорожчання пального, електроенергії, а також зростання витрат на оплату праці та технічне обслуговування транспорту.

