Дефицит продуктов в Запорожье повлиял на продовольственный рынок и привел к удорожанию отдельных категорий товаров, сообщает Politeka.

По словам экспертов, ситуация особенно заметна во фруктовом сегменте, где пострадали урожаи из-за неблагоприятной весенней погоды.

В частности, из-за майских морозов потеряли часть плодов местные хозяйства. Это заставило фермеров потратить дополнительные ресурсы на восстановление садов, что автоматически повысило себестоимость производства. В результате полки магазинов стали беднее украинских фруктов, а цены — ощутимо выросли.

По данным аналитиков, закупочная цена груш выросла с 50 до 70 гривен за килограмм. В розничной продаже стоимость уже составляет около 78 гривен.

Специалисты отмечают, что расходы на удобрения, горючее и средства защиты растений увеличились почти на треть. Именно это явилось ключевым фактором подорожания продукции.

Аграрии признают, что сейчас вынуждены балансировать между себестоимостью и покупательной способностью населения. Однако дефицит продуктов в Запорожье ограничил возможности маневра — многие хозяйства продают урожай сразу после сбора, ведь длительное хранение становится экономически невыгодным.

В магазинах ситуация остается сложной: украинские груши исчезли с прилавков, уступив место импортному. В основном их привозят из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Кроме того, в Запорожской области также сообщалось о подорожании продуктов. В частности, рис круглый 1 кг сейчас стоит 61,52 гривны. Auchan продает за 49,90, Megamarket – 55,30, Metro – 48,90, Novus – 91,99.

