Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже помітно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Ігформацію про це українцямнадає портал Мінфін.

Середні ціни на крупи, молочну продукцію та овочі продовжують зростати, що змушує мешканців більш уважно планувати покупки.

Найбільше підвищення спостерігається серед гречки. Кілограм цього продукту сьогодні коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його вартість була на рівні 41 грн. У різних супермаркетах вартості коливаються: Auchan пропонує 35, Megamarket — 55.

Молочні вироби також стали дорожчими. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продають за середніми розцінками 38 гривень, у жовтні вони коштували близько 36 гривень. Найдешевше придбати товар можна в Metro і Novus по 38, а найдорожче — у Megamarket за 38,40.

Серед овочів найбільш відчутне подорожчання торкнулося огірків. Кілограм сьогодні коштує 121 гривню, що майже на 28 грн більше порівняно з минулим місяцем. У Novus огірки продають по 159 грн, у Metro — 83. Експерти пояснюють це сезонними коливаннями та збільшенням витрат на логістику.

Фахівці радять жителям області порівнювати ціни в різних торговельних мережах і планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити вплив подорожчання на бюджет. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області залишається відчутним, тому швидкого стабілізування цін очікувати не варто.

Незважаючи на таку складну ситуацію, жителі Дніпропетровської області також мають можливість отримати продукти безкоштовно. Допомога спрямована на підтримку родин, що залишили свої домівки через воєнні дії, та забезпечення їх базових потреб у харчуванні.

