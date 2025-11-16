Подорожание продуктов в Днепропетровской области заметно влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.
Информацию об этом украинцам предоставляет портал Минфин .
Средние цены на крупы, молочную продукцию и овощи продолжают расти, что заставляет жителей внимательнее планировать покупки.
Наибольшее повышение наблюдается среди гречихи. Килограмм этого продукта сегодня стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его стоимость была на уровне 41 грн. В разных супермаркетах стоимости колеблются: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55.
Молочные изделия также стали более дорогими. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продают по средним расценкам 38 гривен, в октябре они стоили около 36 гривен. Дешевле всего приобрести товар можно у Metro и Novus по 38, а дороже всего – в Megamarket за 38,40.
Среди овощей наиболее ощутимое подорожание коснулось огурцов. Килограмм сегодня стоит 121 гривну, что почти на 28 грн больше по сравнению с прошлым месяцем. В Novus огурцы продают по 159 грн., в Metro — 83. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями и увеличением затрат на логистику.
Специалисты советуют жителям области сравнивать цены в разных торговых сетях и планировать покупки заранее, чтобы снизить влияние подорожания на бюджет. Подорожание продуктов в Днепропетровской области остается ощутимым, поэтому быстрой стабилизации цен ожидать не стоит.
Несмотря на столь сложную ситуацию, жители Днепропетровской области также имеют возможность получить продукты бесплатно. Помощь направлена на поддержку семей, покинувших свои дома через военные действия, и обеспечение их базовых потребностей в питании.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.