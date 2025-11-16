Подорожание продуктов в Днепропетровской области заметно влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет портал Минфин .

Средние цены на крупы, молочную продукцию и овощи продолжают расти, что заставляет жителей внимательнее планировать покупки.

Наибольшее повышение наблюдается среди гречихи. Килограмм этого продукта сегодня стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его стоимость была на уровне 41 грн. В разных супермаркетах стоимости колеблются: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55.

Молочные изделия также стали более дорогими. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продают по средним расценкам 38 гривен, в октябре они стоили около 36 гривен. Дешевле всего приобрести товар можно у Metro и Novus по 38, а дороже всего – в Megamarket за 38,40.

Среди овощей наиболее ощутимое подорожание коснулось огурцов. Килограмм сегодня стоит 121 гривну, что почти на 28 грн больше по сравнению с прошлым месяцем. В Novus огурцы продают по 159 грн., в Metro — 83. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями и увеличением затрат на логистику.

Специалисты советуют жителям области сравнивать цены в разных торговых сетях и планировать покупки заранее, чтобы снизить влияние подорожания на бюджет. Подорожание продуктов в Днепропетровской области остается ощутимым, поэтому быстрой стабилизации цен ожидать не стоит.

Несмотря на столь сложную ситуацию, жители Днепропетровской области также имеют возможность получить продукты бесплатно. Помощь направлена ​​на поддержку семей, покинувших свои дома через военные действия, и обеспечение их базовых потребностей в питании.

