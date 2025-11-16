Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі покликана забезпечити підтримку громадянам, які постраждали від наслідків війни та потребують базових засобів для життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі реалізується в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

Ініціатором виступає благодійна організація «Карітас», яка розпочала прийом заявок від осіб, що бажають долучитися до програми. Вона спрямована на підтримку родин, чиє житло після 24 лютого 2022 року зазнало часткових руйнувань унаслідок бойових подій. Представники фонду наголошують на важливості своєчасного подання документів, щоб потрапити до списку учасників проєкту.

Допомогу можуть отримати лише мешканці населених пунктів, де нині відсутні активні обстріли. Основним критерієм для участі є рівень доходів: якщо середньомісячна сума на одного члена родини не перевищує 6318 гривень або хтось із сім’ї залишився без роботи, людина має право подати заявку. Водночас програма не поширюється на тих, хто вже отримував державну чи благодійну підтримку або мав змогу відновити житло завдяки іншим ініціативам.

У пріоритеті перебувають громадяни, що належать до вразливих категорій: люди з інвалідністю, тяжкохворі, самотні матері, багатодітні сім’ї, батьки малюків до трьох років, вагітні жінки, а також пенсіонери, яким виповнилося понад шістдесят років. Подати заявку можуть власники будинків чи квартир із пошкодженими дахами, вікнами або дверима. Для цього необхідно заповнити онлайн-форму, після чого з претендентом зв’яжеться координатор і пояснить подальші дії. Додаткову консультацію можна отримати за телефонами 0672598040 та 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі покликана забезпечити підтримку громадянам, які постраждали від наслідків війни та потребують базових засобів для життя. Програма допомагає зберігати соціальну стабільність, створює умови для безпечного проживання і сприяє відновленню гідних побутових умов для літніх людей у складний період.

