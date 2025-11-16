Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье призвана обеспечить поддержку гражданам, пострадавшим от последствий войны и нуждающимся в базовых средствах для жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье реализуется в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", сообщает Politeka.

Инициатором выступает благотворительная организация «Каритас», которая приступила к приему заявок от лиц, желающих присоединиться к программе. Она направлена ​​на поддержку семей, чье жилье после 24 февраля 2022 года испытало частичные разрушения в результате боевых событий. Представители фонда отмечают важность своевременного представления документов, чтобы попасть в список участников проекта.

Помощь могут получить только жители населенных пунктов, где в настоящее время отсутствуют активные обстрелы. Основным критерием для участия является уровень доходов: если среднемесячная сумма на одного члена семьи не превышает 6318 гривен или кто-либо из семьи остался без работы, человек имеет право подать заявку. В то же время программа не распространяется на тех, кто уже получал государственную или благотворительную поддержку или имел возможность восстановить жилье благодаря другим инициативам.

В приоритете находятся граждане, принадлежащие к уязвимым категориям: люди с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие матери, многодетные семьи, родители малышей до трех лет, беременные женщины, а также пенсионеры, которым исполнилось более шестидесяти лет. Подать заявку могут владельцы домов или квартир с поврежденными крышами, окнами или дверями. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму, после чего с соискателем свяжется координатор и объяснит дальнейшие действия. Дополнительную консультацию можно получить по телефонам 0672598040 и 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье призвана обеспечить поддержку гражданам, пострадавшим от последствий войны и нуждающимся в базовых средствах для жизни. Программа помогает сохранять социальную стабильность, создает условия для безопасного проживания и способствует восстановлению достойных бытовых условий для престарелых в сложный период.

