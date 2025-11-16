Місцеві мешканці схвильовані темою дефіциту продуктів у Харківській області, тож розповідаємо, що про це думають експерти.

Дефіцит продуктів у Харківській області вже позначається на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Експерти наголошують, що нинішня ситуація може спричинити нову хвилю зростання цін, адже пропозиція не встигає за попитом.

Дефіцит продуктів у Харківській області особливо помітний у сегменті свинини, де спостерігається нестача тварин і скорочення поставок. Аналітики фіксують значне подорожчання м’яса, що стає помітним як у торгових мережах, так і на ринках.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року свинина зросла у ціні на 34 відсотки, а порівняно з минулим роком подорожчала на 60 відсотків. Причиною цього стало різке скорочення поголів’я, яке взимку впало до 4,5 мільйона голів.

Більшість скорочення припала на приватні господарства, що традиційно формували значну частку ринку. Таке зменшення створило вакуум пропозиції, який швидко позначився на закупівельних цінах.

У вересні вартість живої ваги свиней беконних порід сягала від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Максим Гопка зазначив, що дефіцит тварин та мʼясних продуктів у Харківській області стимулював зростання імпорту.

Фахівці очікують, що до кінця року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн, причому більшість поставок припаде на другу половину року. Європейські постачальники нині мають нижчі ціни на живець, тож українським компаніям вигідніше закуповувати там, ніж на внутрішньому ринку.

За даними Держстату, станом на початок вересня 2025 року в Україні нараховувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше, ніж у січні. Від початку року поголів’я збільшилося на 330 тисяч, однак пропозиція все одно залишається обмеженою.

